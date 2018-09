Cercasi in Calabria appassionati di auto

Condividi

Comprare la macchina giusta non è sempre facile: se per gli appassionati delle quattro ruote è un momento atteso e speciale, per tutti gli altri è un processo difficile, in cui i fattori da considerare per non sbagliare sono molti e farsi consigliare diventa necessario. MotorK, l’azienda italiana che sta rivoluzionando l’intero comparto europeo del digital automotive attraverso innovativi prodotti e servizi offerti a case auto e concessionarie, vuole risolvere il problema dei Calabresi ed è alla ricerca di appassionati di auto e motori, disposti a lavorare da remoto, preferibilmente in provincia di Cosenza.

Le figure scelte saranno a diretto contatto con gli utenti – via mail, telefono e chat – e li guideranno passo passo nel processo di acquisto dell’auto, dalla scelta del modello alla configurazione degli optional fino ad arrivare agli aspetti finanziari e burocratici.

Il candidato ideale vive in Calabria, conosce la rete distributiva presente sul territorio e pregi e difetti delle strade della regione; ha una forte passione e conoscenza del mondo dei motori, anche negli aspetti più tecnici, ha già lavorato a contatto diretto con le persone e possiede competenze informatiche.