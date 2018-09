Catona (RC) – Proiettato l’inedito film su San Francesco da Paola

Condividi

Giovedì 30 agosto presso il salone dell’Istituto delle Suore Immacolatine a Catona è stato proiettato l’inedito film sulla straordinaria vita di San Francesco da Paola.

Numerosissimi i fedeli presenti che anche in questa circostanza, hanno dimostrato la loro devozione per il Santo Patrono della Calabria.

Vicinanza delle istituzioni comunali, rappresentate dall’Assessore Irene Calabrò, dai consiglieri comunali Enzo Marra, Antonio Pizzimenti, e dall’ex Assessore Mimmo Richichi.

Di certo, abbiamo assistito all’ennesimo evento in cui la fede e la devozione sono protagoniste di momenti di aggregazione. Soprattutto in un momento storico come questo, caratterizzato da una grave crisi politica, e socio-culturale.

Si cerca quindi di affermare attraverso la grande figura di San Francesco, protettore della gente di mare, i valori universali tanto cari all’Ordine dei Minimi, uno tra tutti la “Carità”, valore che da sempre rappresenta la dimensione di un Santo che con umiltà ha saputo tramandarci il grande miracolo della traversata nelle acque del mare di Catona.

La gentile concessione del film va attribuita all’ Associazione Santa Rosa di Viterbo ed in particolar modo va ringraziato il Dott. Luigi Avella.