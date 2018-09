Catanzaro – Vincenzo Defilippo il Presidente Rotary club

Condividi

L’assemblea dei Soci del Rotary Club Catanzaro Tre Colli ha eletto il Dott. Vincenzo Defilippo nuovo Presidente per l’anno 2019/2020.

La nomina è avvenuta in seguito alla designazione dellapposita commissione composta dai past president del Club che si è riunita lo scorso 11 settembre.

Vincenzo Defilippo si è laureato in Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche all’università degli Studi di Messina ed è stato vincitore di una borsa di studio CNR presso i laboratori di ricerca del centro di Farmaco-Tossicologia della Regione Calabria. Farmacista contitolare con la sorella della farmacia Dott. Pietro Defilippo snc di Girifalco, è dal 2003 Presidente di Federfarma Catanzaro e dal 2008 Presidente di Federfarma Calabria; inoltre è Amministratore Delegato dell’Estella Club srl, società di gestione del Villaggio Turistico Estella srl.

Rotariano fin dalla fondazione del Club, Defilippo ha ricoperto già l’incarico di Presidente nell’anno rotariano 2007/2008 nonché Assistente del Governatore per l’anno 2009/2010.

Sono sinceramente onorato della fiducia che hanno riposto in me i miei amici del Club. La presidenza di un Club attivo come è sempre stato il Rotary Club Catanzaro Tre Colli, non è semplice ma sarà sicuramente pieno di soddisfazioni. Certo non sarò da solo a condurre il mio anno rotariano: il Rotary mi ha sempre dimostrato come l’amicizia sia un valore importante; ho imparato che l’amicizia, quella con la a maiuscola, tra rotariani può ma non deve nascere semplicemente con la frequentazione di riunioni conviviali. Per questo motivo dico ai soci del Club che chiederò loro di partecipare attivamente alle attività che programmeremo, per vivere assieme e nel pieno del suo significato, lo spirito rotariano.