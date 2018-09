Catanzaro – “Settembre al Parco NaturArt 2018”

Condividi

Non solo musica di qualità, ma anche

teatro, conferenze, convegni, mostre fotografiche, concorsi sportivi,

cabaret all’insegna della riscoperta delle radici.

Perché senza la conoscenza della propria storia e delle proprie tradizioni non ci può

essere cultura e Catanzaro è chiamata a riscoprire la propria essenza di

città accogliente ed aperta all’integrazione. E’ questo lo spirito di

“Settembre al Parco – NaturArt” che torna con l’edizione 2018 dopo un

anno forzato di stop e anche per questo con maggiore entusiasmo e

passione. Come è stato chiaramente dimostrato nel corso della conferenza

stampa di presentazione della rassegna culturale organizzata dalla

Provincia di Catanzaro, guidata dal presidente Enzo Bruno, che si

svolgerà dal 7 al 21 settembre nel Parco della Biodiversità Mediterranea

del capoluogo calabrese, uno dei luoghi più suggestivi della Calabria.

La kermesse, presentata questo pomeriggio nella Casa delle Culture

“Calderazzo” a Palazzo di Vetro, darà ampio spazio a temi di

strettissima attualità sociale, come l’immigrazione, con un dibattito,

programmato l’11 settembre, al quale – come anticipato dal presidente

Bruno – parteciperanno anche il governatore, Mario Oliverio, e il

sindaco di Riace, Domenico Lucano, oltre che giornalisti di levatura

nazionale. A “raccontare” l’evento in maniera corale con il presidente

della Provincia Bruno, il direttore del Parco e della rete museale

Rosetta Alberto, il direttore artistico Massimo Fotino, e i protagonisti

di questo ricco e articolato evento, esponenti delle associazioni

culturali, sportive e delle compagnie teatrale che rappresentano l’anima

della manifestazione che si avvale sostegno economico della Regione con

i fondi destinati ad interventi per la valorizzazione del sistema dei

beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale

offerta culturale annualità 2018.

L’edizione che si aprirà il 7 settembre con la Festa del Volontariato

avrà tra i suoi “clou” in primo luogo la sezione musica, con

l’esibizione dell’Orchestra di Piazza Vittorio – con la partecipazione

di Boto Cissockho che questo pomeriggio ha dato un piccolo assaggio

della sua maestria alla kora, strumento tradizionale della cultura

mandinka – l’11 settembre, degli Avion Travel il 12 settembre, di

Eugenio Finardi il 14 settembre e poi dell’attesissima Noemi il 15

settembre: la serata del 13 settembre sarà invece dedicata alla “Notte

delle Cover”. L’organizzazione degli spettacoli è della EsseEmme musica

del promoter Maurizio Senese.

La sezione cabaret sarà affidata alla verve di uno dei più conosciuti

attori calabresi, Enzo Colacino, che si esibirà dal 12 al 15 settembre.

Per il teatro, saranno coinvolte molte realtà che operano da anni e con

successo sul territorio, come “Farm” (11 settembre), “Compagnia teatrale

Eschilo” (16-17 settembre), “Teatro Hercules” (18 settembre), “Teatro

Incanto” (19 settembre), “Acli Nuova Scena” (20 settembre), la “Scuola

di teatro Enzo Corea”. Per il jazz, il cartellone di quest’edizione di

“Settembre al Parco” regalerà agli appassionati “Camera Soul” (16

settembre), “Daria Bianciardi Quartet” (17 settembre) e “Contaminazioni

Duo” (18 settembre). Tra gli eventi che impreziosiranno ulteriormente

“Settembre al Parco”, la “Festa del Volontariato” (9 settembre),

“Visioni Urbane” (dal 12 al 16 settembre), la “Città nella Città” (dal1

2 al 15 settembre), laboratori didattici (dal 12 al 18 settembre) ed

escursioni naturalistiche (12-17-19 settembre). Tutti gli eventi

presenti nel cartellone sono a ingresso gratuito.

IL PRESIDENTE BRUNO “Siamo davvero contenti di ridare a Catanzaro questa

grande manifestazione – ha commentato il presidente della Provincia,

Enzo Bruno – L’anno scorso non abbiamo potuto allestire ‘Settembre al

Parco’ per difficoltà finanziarie, ma quest’anno, anche grazie al

sostegno della Giunta regionale, abbiamo messo in piedi, non senza

superare quale ostacolo, un cartellone che abbina cultura e natura, che

punta a valorizzare il Parco della Biodiversità, uno dei siti più belli

del Mezzogiorno e dell’Italia punta a fare sempre più di Catanzaro un

punto di riferimento e di produzione culturale in Calabria. Ci sarà

spazio anche per l’impegno sociale e civile, come dimostra la presenza

del sindaco di Riace Mimmo Lucano, che sta combattendo una battaglia per

difendere un modello di integrazione e accoglienza, non apprezzato

purtroppo dal governo nazionale. Con questo dibattito puntiamo a far

esaltare i valori della Calabria positiva, cercando di far capire cosa

c’è dietro il dramma di uomini, donne e bambini che si mettono in mare

aperto per fuggire da guerre e violenze. In questo contesto valorizziamo

la nostra rete museale e il nostro patrimonio culturale e ambientale:

dobbiamo rilanciare le cose belle che abbiamo. Settembre al Parco si

confermerà uno straordinario punto di riferimento e di produzione

culturale”. Il presidente Bruno ha anche preannunciato alcuni eventi che

arricchiranno la kermesse a partire dalla presentazione della squadra

del Catanzaro calcio, mercoledì 12 alle ore 19.30, ma anche

l’intitolazione dell’Anfiteatro al professore Zaro Galli, ambientalista,

sportivo ed educatore che molto ha dato in termini di contributi di idee

anche alla valorizzazione del Parco della Biodiversità.

“Settembre al Parco di pone come un evento che vuole essere semplice,

popolare, inclusivo, per tutti, estroverso perché vuole aprirsi

all’esterno e non essere autoreferenziale – ha spiegato il direttore

artistico, Massimo Fotino -. Tutti gli eventi sono una contaminazione,

di culture, generi, saperi, culture: questo si integra perfettamente con

la location, che è un bene per tutti. Vogliamo mantenere questo spirito

di interazione, con l’auspicio che chiunque venga a Settembre al Parco

possa portarsi dietro un’emozione: questo risultato è il nostro

obiettivo”.

Spazio, quindi, per molti eventi, a partire dal ritorno del Catanzaro

Jazz Fest dal 16 al 18 settembre, come ha spiegato il direttore

artistico della kermesse Francesco Panaro. “E’ bello ritrovarsi con

tanti amici e operatori culturali”, ha dichiarato anticipando che le tre

giornate saranno dedicate a Aretha Franklin (il 16 settembre sarà un

mese dalla sua scomparsa), si parte con i Camera Soul Quartet, poi a più

grande voce nera bianca Daria Bianciardi e infine il primo gruppo

calabrese Alesandro Guido e Rocco Riccelli.

La sezione “Le Città nella città” sarà a cura dell’associazione

Culturattiva guidata da Angela Rubino: “Il nostro è un racconto della

storia della città ma dal punto di vista archeologico e letterario con

conferenze. Ma parliamo anche del presente della città, con una mostra

fotografica, curata da Anna Rotundo, sui suoi quartieri e sui borghi

dell’hinterland. Il tutto per esprimere la bellezze e la complessità del

territorio”.

Mentre la sezione dedicata alle “Visioni Urbane” è stata illustrata da

Rosella Talotta dell’associazione culturale DICO. Si tratta di

laboratori creativi e didattici per bambini ed adulti mirati ad una

migliore fruizione del patrimonio culturale cittadino anche da parte di

pubblici speciali. Ci sarà anche spazio per gli eventi sportivi, per il

trekking a cura del Club Alpino e le escursioni nella parte

naturalistica del Parco, oltre che per due concorsi Ippici organizzati

dall’associazione Agricoltori. Tra le attività anche quelle a cura della

cooperativa sociale “Arcobaleno dei sogni”, ‘C’è festa al Parco’.

Morzello, canti della tradizione popolare (quelli con la cantastorie

Francesca Prestia) e soprattutto il valore del dialetto da insegnare

come una lingua: sono questi i punti fermi delle Cartoline da Catanzaro

che saranno regalate dal grande cabarettista Enzo Colacino, che nel

corso della conferenza stampa ha letto due poesie del maestro Achille

Curcio.

La parola, quindi, è passata ai rappresentanti delle compagnie teatrali

che hanno messo tutte in evidenza l’opportunità offerta

dall’organizzazione di “Settembre al Parco” di dare voce ai talenti

locali, nella cornice di bellissimo parco all’aperto. Dopo 20 anni, come

ha evidenziato Salvatore Conforto di Acli Nuova scena (che metteranno in

scena uno spettacolo dedicato a Pirandello dal titolo “In cerca

d’autore”) “le compagnie teatrali di Catanzaro si mettono in rete e

insieme per fare cultura”.

Si apre con la compagnia teatrale “Eschilo”, ad illustrare lo spettacolo

“Orestiade” il professor Nino Galea; mentre per Teatro Incanto è toccato

a Francesco Passafaro che metterà in scena “Ditegli sempre sì”; presente

anche Salvo Corea della Scuola di teatro Enzo Corea con “Gli Sposi

Promessi”, uno spettacolo itinerante che inizia in un posto diverso dal

solito: non nell’anfiteatro ma nel laghetto e si sposterà per arrivare

all’anfiteatro.

“Non ci può esser e cultura se non conoscendo le proprie radici, se non

recuperiamo i valori che hanno ispirato il popolo – ha concluso Rosetta

Alberto -. Catanzaro è una città fatta per accogliere, che ha saputo

integrarsi e crescere nella diversità, che significa ricchezza.

Catanzaro era la città che integrava gli ebrei quando venivano cacciati

da tutti i posti d’Italia. Ecco perché partiamo all’insegna

dell’integrazione e vogliamo che questo tema permei tutta la

manifestazione”.