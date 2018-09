Catanzaro – Seminario di studi “La distribuzione del farmaco al soggetto Anziano”

Condividi

Fondazione Betania Onlus di Catanzaro − nell’ambito delle sue attività formative, in prossimità della Giornata Internazionale dell’Anziano e in occasione del rinnovo della propria dotazione di carrelli portafarmaci − è lieta di informarla che il 5 ottobre 2018 si terrà il Seminario scientifico “La distribuzione del farmaco al Soggetto Anziano o con Disabilità in struttura”. L’incontro sarà presso il proprio Auditorium in via Molise 21, quartiere Santa Maria di Catanzaro.

È un confronto a più voci, che si pone l’obiettivo di approfondire le tematiche più critiche connesse alla dispensazione del farmaco all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle implicazioni cliniche e legali. Si partirà da alcune riflessioni sul metabolismo del farmaco nel soggetto anziano e con disabilità, per parlare poi delle diverse fasi del processo di distribuzione del farmaco (riordino, triturazione, farmaci LASA) fino alle implicazioni medico legali.

Il Seminario è aperto gratuitamente a tutti gli interessati e verranno riconosciuti 7 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie.