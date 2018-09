Catanzaro, ritorna la “Cena in bianco”: alla scoperta del centro storico

Condividi

Ritorna sabato 15 settembre l’appuntamento con la Cena in bianco che offrirà anche quest’anno l’occasione per riscoprire il centro storico e vivere una serata all’insegna dell’aggregazione e del divertimento. A presentare l’iniziativa a Palazzo de Nobili sono stati Roberto Rizza e Nuria Vadalà, in rappresentanza dell’associazione Da Margherita, che hanno svelato quale sarà la location scelta per l’edizione 2018. Ad ospitare i commensali sarà il suggestivo spazio di Largo Sant’Angelo-via Case Arse che sarà per l’occasione interdetta al traffico per allestire tavoli, tovaglie e posate tutti rigorosamente in bianco, così come l’abbigliamento richiesto per chi parteciperà all’evento divenuto un vero e proprio brand a livello nazionale e internazionale. “Il Comune di Catanzaro – hanno commentato l’assessore alla cultura Ivan Cardamone e la vicepresidente del Consiglio comunale, Roberta Gallo, affiancati dal presidente della commissione cultura Fabio Talarico – ha voluto anche quest’anno patrocinare un’iniziativa che, negli ultimi tre anni, si è distinta per l’originalità e la capacità di generare curiosità e attrattività attorno al centro storico di Catanzaro.

L’amministrazione non può non stare al fianco dei giovani organizzatori che, con passione e creatività, hanno rinnovato una manifestazione che fa della partecipazione e della condivisione i propri punti di forza. L’invito è, quindi, quello di prendere parte sabato prossimo ad una serata che contribuirà a far riscoprire e valorizzare un angolo suggestivo nel cuore della città e che ben si inserisce tra le attività, promosse in stretta collaborazione con il mondo associazionistico, mirate alla promozione del territorio e della sua identità”