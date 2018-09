Catanzaro – quarto appuntamento delle residenze “SENSE”

Condividi

Il quarto appuntamento delle residenze “SENSE” del Mabos, dal titolo “Fucina d’Ingegno”, al via giorno 7 settembre sarà presentata giorno 16 settembre e avrà come riferimento la figura dell’artista Mastro Saverio Rotundo detto “u ciaciu”.

Gli artisti coinvolti in questo quarto appuntamento delle residenze “SENSE” sono Diego D’agostino (Reggio Calabria), Giuseppe Lococo (Messina) e Adriano Ponte (Napoli), e come di consueto ormai per le residenze del Mabos, i tre artisti saranno osservati dall’occhio attento di un giovane critico d’arte. In questo incontro sarà Teodolinda Romano a raccontarci le sue esperienze nei “Diari Critici del Mabos” che saranno online, sul canale YouTube e sui canali social, tutte le sere della residenza dalle ore 22:00.

In “Fucina d’Ingegno” tutti e tre gli artisti coinvolti hanno ricevuto dei documenti riguardanti la vita di Mastro Saverio Rotundo, detto “u ciaciu”. Artista Catanzarese, novantaquattrenne, ex fabbro, che si è sempre interessato alla produzione di opere date dal riciclo di ferro, compressioni, saldature e assemblaggi che lo hanno caratterizzato nei suoi infiniti laboratori nei vicoli di Catanzaro.

La residenza giorno 16 renderà omaggio a questa figura emblematica grazie alla presentazione dei lavori realizzati dagli artisti coinvolti in residenza che sono stati appunto individuati anche per le loro peculiari caratteristiche artistiche affini al tema. Inoltre verrà realizzata una performance delle artiste Jaqueline Gisele Rodriguez e Paola Morpheus. La performance in particolare sarà realizzata con materiali di riciclo e di risulta in linea con la ricerca di Mastro Saverio.

Verrà allestito altresì lo spazio espositivo presente della serra-laboratorio dove verranno presentati i ritratti fotografici rappresentanti Mastro Saverio Rotundo realizzati dall’artista Oreste Montebello.

Il programma della giornata evento di giorno 16 prevede un incontro con Mastro Saverio e tutti gli artisti coinvolti nella residenza alle 15:30. Seguirà la passeggiata alla scoperta delle nuove opere realizzate in residenza, la performance e la mostra dei ritratti fotografici.