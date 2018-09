Catanzaro – Presentazioni nuove attività e iniziative della CCIAA

Condividi

Mercoledì 5 settembre, il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi terrà, alle ore 12, una conferenza stampa in relazione all’avvio di nuove attività e iniziative della CCIAA. L’incontro avrà luogo presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro, in via Menniti Ippolito, 16.