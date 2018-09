Catanzaro – Panorama e Vanity Fair esaltano il Premio Mimmo Rotella

Condividi

La recente “notte al museo”, il Peggy Guggenheim di Venezia, in occasione del conferimento del Premio Mimmo Rotella assegnato dalla Fondazione intitolata all’artista catanzarese all’attore Willem Dafoe, peraltro vincitore della Coppa Volpi maschile alla 75. Mostra del Cinema della città lagunare, e al regista e pittore Julian Schnabel continua ad attirare l’attenzione dei media nazionali e internazionali, promuovendo così l’immagine di Catanzaro e della Calabria nel resto d’Italia e del mondo.

Nell’ultima occasione, solo in ordine di tempo, a dedicare una menzione speciale alla manifestazione sono infatti stati Panorama e l’edizione italiana di Vanity Fair. Il noto settimanale di politica e attualità e l’altrettanto conosciuto magazine di costume hanno inserito la cerimonia del Premio Rotella fra le iniziative più partecipate e gettonate del Festival, mettendo in rilievo l’eleganza – ça va sans dire – della location scelta e la raffinatezza e levatura degli ospiti presenti. Caratteristiche che lo hanno reso uno degli appuntamenti clou della celeberrima rassegna veneta, tanto da spingere la redazione della rivista diretta Raffaele Leone a inserire nel collage di foto relative agli eventi legati alla Mostra, l’istantanea ritraente un soddisfatto Dafoe insieme al direttore artistico del Premio Gianvito Casadonte subito dopo l’assegnazione del prestigioso Award dedicato alla memoria del genio pittorico catanzarese. Lo stesso dicasi per Vanity Fair che ha deciso di pubblicare l’immagine di Schnabel con la didascalia sul Premio.