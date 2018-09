Catanzaro – Meetup Day Calabria 2018

Condividi

Grande partecipazione da parte di attivisti e simpatiazzanti al Meetup Day Calabria che si è tenuto il 9 settembre al Catanzaro Lido.

Gli attivisti hanno proposto ai portavoce nazionali e comunali presente all’evento riflessioni, contributi criticai e anche proposte di legge da elaborare nelle sedi istituzionali competenti.

Gli argomenti su cui maggiormente si è discusso sono stati la lotta alla criminalità organizzata, il problema della disoccupazione in particolare giovanile, ls suola, ambiente ed energia e infine l’annoso problema della questione meridionale.

Molti i portavoce presenti all’evento benché sono state notate assenze di rilievo.

Tra gli altri Alessandro Melicchio ha messo in evidenza il ruolo importante che il portavoce deve avere nell’ambito del proprio territorio di riferimento evidenziando l’enorme crescita del M5S nel cosentino ed augurandosi che questa onda lunga possa proseguire nelle prossime competizioni elettorali.

Nicola morra , intervenendo successivamente ha risposto a molte domande poste da un uditorio attento e partecipe alle tematiche affrontate, sottolineando l’importanza che hanno i meetup nel denunciare le condotte anomale negli enti locali.

Riccardo Tucci, nel complimentarsi con gli organizzatori dell’evento ha accolto l’invito del collega Melicchio riguardante un lavoro da affrontare assieme, inoltre ha affrontato il complesso tema del lavoro rispondendo ad alcune domante su LSU. Silvia Vono ha dichiarato la sua disponibilità ad accogliere ogni proposta e suggerimento che possa servire alla sua azione di componente sia nella commissioni costituzionali e sia in quella sul federalismo fiscale. A questo proposito ha illustrato la sua proposta di legge sullo scioglimento dei comuni per mafia.

Gli organizzatori, assieme ai portavoce, hanno delineato le linee guida del prossimo incontro.