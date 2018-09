Catanzaro – Incontro “Lo Screening Neonatale Esteso”

Condividi

Martedì 25 settembre Uniamo FIMR, con tutti i principali attori istituzionali coinvolti e con ASSOBIOTEC, coordinatore nazionale della 6° European Biotech Week 2018, promuove a Catanzaro l’incontro di una giornata “Lo Screening Neonatale Esteso, diritto di salute per tutti i cittadini, motore per una presa in carico di qualità e una ricerca rinnovata”, che si terrà presso il Complesso monumentale S. Giovanni in Piazza Garibaldi, 21.

Una prima sessione sarà dedicata alla formazione e informazione delle associazioni prevista dal progetto “VocifeRare – La voce del paziente raro”, che coinvolge le Associazioni pazienti con malattie rare, in una progettazione partecipata sullo stato della Rete Regionale Malattie Rare a livello locale e nazionale, con il supporto del recente report MonitoRare, ed europeo (ERN).

La seconda sarà un dibattito pubblico con utilizzo della modalità “Play to decide”, che si focalizza sullo Screening Neonatale Esteso (SNE), sempre in collaborazione con ASSOBIOTEC.