Catanzaro – inaugurazione di “Settembre al Parco NaturArt 2018”

Musica, teatro, sport, natura, temi di

interesse sociale come l’integrazione e l’accoglienza: l’edizione 2018

di “Settembre al Parco – NaturArt” è tutto questo e molto altro.

Domani, 11 settembre, alle ore 18 l’attesa manifestazione realizzata

dall’Amministrazione provinciale di Catanzaro, guidata dal presidente

Enzo Bruno, apre i battenti alla presenza di ospiti e autorità. L’evento

storicizzato si avvale sostegno economico della Regione con i fondi

destinati ad interventi per la valorizzazione del sistema dei beni

culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale

offerta culturale annualità 2018. Tutti gli eventi sono una

contaminazione, di culture, generi, saperi, culture: questo si integra

perfettamente con la location, il Parco della Biodiversità Mediterranea

e il Marca Open.

La rassegna culturale è partita venerdì 7 settembre con la quinta

edizione della Festa del Volontariato, ma entrerà nel vivo con

l’inaugurazione e il dibattito sul tema dell’immigrazione che vedrà la

presenza del sindaco di Riace Domenico Lucano,al quale – oltre al

presidente Bruno – parteciperanno anche il governatore, Mario Oliverio,

oltre che giornalisti di levatura nazionale, come il co-direttore di

Famiglia Cristiana, Luciano Regolo, e il direttore del Corriere della

Calabria, Paolo Pollichieni, e il presidente dell’associazione

Gutenberg, Dino Vitale. Presente il direttore del Parco della

Biodiversità, Rosetta Alberto. Il convegno sul tema “Storie Migranti.

Accoglienza e solidarietà: valori calabresi” con interventi di esperti e

testimonianze, si terrà nella sala conferenze del Museo storico militare

e sarà impreziosita dalla performance teatrale a cura di Fa.R.M.

Fabbrica dei Racconti e della Memoria, Atlante delle Guerre e dei

Conflitti nel mondo & Associazione 46° Parallelo (a cura di Fiamma Negri

e Giusi Salis).

La sezione musica, martedì alle 21.30, partirà con l’esibizione

dell’Orchestra di Piazza Vittorio, la più grande orchestra multietnica

d’Europa, composta da 18 musicisti provenienti da 10 paesi che parlano 9

lingue diverse. Nata nel 2002, a seguito di un progetto sostenuto da

artisti, intellettuali e operatori culturali che intendevano valorizzare

il rione Esquilino di Roma, dove gli italiani sono una minoranza etnica,

l’Orchestra di Piazza Vittorio rappresenta una realtà unica: è la prima

e sola orchestra nata con l’auto-tassazione dei cittadini che ha creato

posti di lavoro e relativi permessi di soggiorno per eccellenti

musicisti provenienti da tutto il mondo, promuovendo così la ricerca e

l’integrazione di repertori musicali diversi e spesso sconosciuti al

grande pubblico.

Con loro Boto Cissokho, musicista senegalese, suona la kora, strumento

tradizionale della cultura mandika dell’Africa occidentale. La sua

musica rimanda a suoni ancestrali ed alla tradizione dei ‘Griot’,

cantastorie che tramandano oralmente la storia delle proprie terre di

appartenenza e della cultura di comunità.

Da mercoledì 12 settembre, invece, partiranno anche gli altri

appuntamenti. Come le escursioni guidate nella parte naturalistica del

Parco, a cura del Club alpino Italiano (ritrovo Gazebo di Largo Anna

Maria Longo ore 15.30) e le diverse sezioni: Visioni Urbane, laboratori

creativi e didattici per bambini ed adulti, mirati ad una migliore

fruizione del patrimonio culturale cittadino, anche da parte di pubblici

speciali, a cura dell’associazione Culturale D.I.C.O. (ore 17 – Gazebo

del Musmi); la sezione La città nelle città, nella sala conferenze del

MUsmi, si parte dai contenuti del volume “Orme di Bisanzio” dello

storico Mario Saccà per porre l’accento sulle origini bizantine della

città e di alcuni quartieri e si discuterà delle evidenze del periodo

bizantino presenti nel territorio, a cura dell’associazione

CulturAttiva. Alle ore 20, nella spianata del Parco ‘ascolteremo’ le

Cartoline da Catanzaro del cabarettista Enzo Colacino, prima di calarci

nel pop-jazz degli Avion Travel, alle 21.30.