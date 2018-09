Catanzaro – IL GOVERNATORE DEL ROTARY RICEVUTO IN COMUNE

Condividi

Salvatore Iovieno, governatore per il biennio 2018-2019 del Rotary district 2100, è stato ricevuto questa mattina a Palazzo De Nobili.

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, ha fatto gli onori di casa sostituendosi al sindaco Abramo, fuori sede per impegni istituzionali. Accanto al presidente dell’assemblea, gli assessori al turismo, Alessandra Lobello, agli affari generali, Danilo Russo, e all’ambiente, Domenico Cavallaro.

Nel corso del cordiale colloquio, gli esponenti del Municipio hanno avuto modo di illustrare al governatore Iovieno l’attività politica e amministrativa del Comune. Polimeni, Lobello, Russo e Cavallaro hanno inoltre sottolineato l’importanza delle collaborazioni che l’amministrazione ha creato, su più fronti, con associazioni che operano sul territorio. La sinergia con i diversi circoli del Rotary presenti a Catanzaro e in provincia, per esempio, è stata indicata come modello positivo sul quale continuare a investire per realizzare progetti comuni in favore della comunità.

Il governatore Iovieno, affiancato dalla moglie Angela, è stato accompagnato nella sua visita istituzionale, che nel capoluogo lo ha portato anche alla Camera di Commercio e all’Università, da Rosa Felicetti, presidente del Rotary club Catanzaro Tre colli, Maria Francesca Cosco, presidente del club Rotary Catanzaro, Giuseppe Senese, assistente del governatore, e Pasquale Placida, segretario del club Rotary Catanzaro.