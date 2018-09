Catanzaro – DOPPIA PREFERENZA GENERE, PASSI AL PRIMO CONSIGLIO

Condividi

Doppia preferenza di genere, farsi carico dell’adozione della legge al primo consiglio regionale utile ed anche prima dell’adozione della eventuale legge elettorale.

È quanto ha chiesto la consigliera regionale di parità Tonia STUMPO in occasione dell’incontro con il presidente Mario OLIVERIO, tenutosi oggi (lunedì 17), ringraziandolo per la sensibilità dimostrata sul tema.

La Consigliera ha illustrato le ragioni che obbligano la Regione Calabria alla adozione della legge sulla doppia preferenza di genere, poste nell’art. 38 dello statuto e nella legge 20/2016.

La responsabilità per l’approvazione passa ora alle istituzioni competenti.