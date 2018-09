Catanzaro – Disposto divieto uso alimentare dell’acqua nel quartiere Janò

Condividi

Nell’ambito dei controlli periodici effettuati su tutti i punti di prelievo della rete idrica comunale, l’unità operativa igiene, alimenti e nutrizione dell’Asp ha comunicato che dalle analisi effettuate nel punto di località Jano l’acqua destinata al consumo umano è risultata non conforme per i parametri microbiologici coliformi totali.

Il sindaco Abramo, preso atto della comunicazione ricevuta, ha disposto, immediatamente, l’ordinanza con la quale viene vietato l’utilizzo per il consumo umano dell’acqua erogata in tutto il quartiere Janò fino alla verifica della conformità dei suddetti parametri. In particolare, l’acqua, non dovrà essere utilizzata per uso alimentare, lavaggio e preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l’infanzia (biberon,contenitore pappe ecc..). L’acqua può invece essere usata per la pulizia della casa, per il funzionamento degli impianti sanitari e per l’igiene della persona esclusa l’igiene orale. E’ stato disposto, al contempo, che la ditta competente della manutenzione della rete idrica comunale effettui le indagini necessarie al fine di individuare le cause della non potabilità dell’acqua. Il provvedimento, dunque, rimarrà in vigore fino all’esito delle controanalisi da parte dell’Asp.