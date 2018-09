Catanzaro – Depuratore località Verghello, lavori per 350 mila euro

Condividi

L’assessore ai lavori pubblici, Franco Longo, ha consegnato ai rappresentanti dell’impresa Frascà servizi gli interventi finalizzati al miglioramento funzionale dell’impianto di depurazione di località Verghello. L’importo dei lavori, che dovranno essere completati entro 90 giorni dalla data di consegna, è di 350mila euro.

“Non appena la Guardia Costiera ha disposto il dissequestro dell’impianto – ha sottolineato Longo -, l’amministrazione ha provveduto ad aggiudicare con procedura d’urgenza questi importanti lavori che serviranno ad ottimizzare il funzionamento del depuratore in attesa che venga espletata la nuova gara per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione”.

Per quanto attiene il nuovo impianto di depurazione, infatti, l’assessore ha ricordato che “la fase di rescissione con le imprese che si erano aggiudicate il primo appalto è stata definita lo scorso 30 luglio. Ora che l’iter per la nuova gara sta andando avanti a tappe forzate, grazie all’impegno del settore gestione del territorio diretto da Guido Bisceglia, l’amministrazione guidata da Sergio Abramo deve comunque garantire che il vecchio depuratore funzioni senza ulteriori difficoltà. Su questo punto – ha aggiunto Longo – i prelievi cadenzati e regolari effettuati dalle autorità competenti hanno sempre dato esiti positivi. L’obiettivo di queste opere da 350mila euro è di migliorare e ottimizzare le funzioni in particolare per ciò che riguarda l’eliminazione dei fanghi che è strettamente collegata al problema del cattivo odore”. Alla cerimonia di consegna ha partecipato anche il direttore dei lavori, Giacinto Tolomeo.