Catanzaro – Conto alla rovescia per il concerto di Noemi

Condividi

Conto alla rovescia per il concerto di Noemi che questa sera alle 22 chiude la programmazione musicale di Settembre al Parco NaturArt – 2018, la kermesse organizzata dalla Provincia di Catanzaro, guidata dal presidente Enzo Bruno, con il sostegno economico della Regione con i fondi destinati ad interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale annualità 2018.

Dopo il rinvio deciso a causa del maltempo di sabato scorso, per motivi di sicurezza, il concerto è stato “recuperato” con grande determinazione dal presidente Bruno, dal direttore artistico Massimo Fotino, dalla direttrice del Parco, Rosetta Alberto e dal promoter Maurizio Senese, che con la sua Esse Emme Musica si è occupato dei grandi eventi musicali di “Settembre al Parco”.

Noemi è lo pseudonimo di Veronica Scopelliti nata a Roma, 25 gennaio 1982. Ha raggiunto il successo nel 2009, dopo diverse esperienze musicali, in seguito alla partecipazione alla seconda edizione di X Factor, nella quale, pur non vincendo, risultò la cantante di maggior successo.

Durante la sua carriera musicale ha partecipato a cinque Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2010 con Per tutta la vita, vincitore di un Sanremo Hit Award; nel 2012 con Sono solo parole, classificatosi al terzo posto; con Un uomo è un albero e Bagnati dal sole, nel 2014, che le hanno fruttato un Telegatto di Sanremo Social; nel 2016 ottenendo una Targa PMI per aver presentato il brano La borsa di una donna ed arrivando finalista nella gara delle cover con Dedicato; e nel 2018 con il brano Non smettere mai di cercarmi.

Inoltre nel 2012 è stata scelta per comporre la colonna sonora italiana del film d’animazione Ribelle – The Bravedella Walt Disney.

In più ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, inclusi cinque Wind Music Awards ed un Premio TV – Premio regia televisiva oltre a varie nomination ai World Music Awards, ai TRL Awards, all’OGAE e una al Nastro d’argento.

Infine il 21 giugno 2017, cioè il giorno della Festa della musica, è entrata nei Guinness dei primati per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore.

Ricordiamo che il Parco della Biodiversità, inibito al traffico veicolare dalle 14, può essere raggiunto con le navette messe a disposizione dell’Azienda per la mobilità urbana di Catanzaro che a partire dalle 19 collegheranno la zona del concerto con il parcheggio gratuito presso il multipiano adiacente alla supermercato Ipecoop.