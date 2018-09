Catanzaro – Continuano le esperienze di mobilità europea per gli studenti

Condividi

Si chiamano Carolina Soluri, Sara Sorrentino, Camilla Cantaffa e Maria Vanessa Gualtieri.

Sono studentesse regolarmente iscritte al quarto anno del liceo delle Scienze Umane e del Liceo Sportivo, ma al suono della campanella che sancirà linizio del nuovo anno scolastico non saranno in classe. Ma non saranno neanche assenti poiché, in virtù di precisi accordi sul programma di studi concordato dal Liceo Fermi con gli istituti partner, esse frequenteranno i primi due mesi dellanno scolastico allestero ed i docenti di classe dovranno segnare sul registro elettronico Fuori classe. Per loro lanno scolastico è infatti già iniziato lunedì 10 settembre, non a Catanzaro Lido, ma bensì in Finlandia (per Carolina e Sara) presso il Mäntsälän lukio a Mäntsälä e in Francia (per Camilla e Maria Vanessa) presso il Lycée de la Venise Verte a Niort.

Un’opportunità unica offerta agli studenti grazie al progetto biennale di partenariato Erasmus+ KA2 Ipso Facto, (Innovative Pedagogical Scenario On Food And Consumption Trends and Opportunities) approvato lo scorso anno e che si concluderà nel 2019 con altre mobilità per gli studenti, ma di una settimana, ancora in Finlandia e in Francia.

Il progetto, finanziato dallUnione Europea, fa parte del programma europeo Erasmus+ che da tempo è stato inserito nel Piano triennale dellOfferta Formativa del Liceo diretto dalla Dirigente Scolastica Teresa Agosto.

Otre al progetto Ipso Facto, è in corso anche il progetto Un homme sain dans un environnement sain in partenariato con Polonia, Portogallo e Romania e da poco si è avuta comunicazione del finanziamento di un nuovo progetto Erasmus+ KA2 NUEVOS ULYSES: VIAJES EN BUSCA DEL PATRIMONIO EUROPEO COMÚN i cui partner sono Spagna e Francia.

Il Conseguimento delle competenze per il pieno esercizio della cittadinanza costituisce lobiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano e al Liceo Fermi lo si fa anche su scala europea.