Catanzaro – Caos consiglio, Bova: “Serve approfondimento politico e istituzionale”

Condividi

«La pubblica denuncia del consigliere comunale di Catanzaro Nicola Fiorita, sostenuta da larga parte dell’opposizione e relativa a quanto avvenuto nella seduta del Consiglio comunale di giovedì merita un serio approfondimento». È quanto scrive in una nota diffusa alla stampa il consigliere regionale Arturo Bova, rappresentante di Articolo 1-Mdp per Liberi e Uguali.

E prosegue: «Se già nel metodo della convocazione e della discussione si possono infatti ravvisare evidenti elementi che rimandano ad un vero e proprio svilimento del ruolo dei consiglieri, ancor più gravi appaiono i fatti nel merito della pratica discussa».

«La denuncia di Fiorita, pubblica e circostanziata, – conclude Bova – non può rimanere lettera morta nel panorama politico locale, ma soprattutto non può passare inosservata alle istituzioni. Da consigliere regionale e da esponente di Articolo 1-Mdp, quindi, con urgenza intendo attivare ogni canale politico e istituzionale affinché si faccia piena luce su una vicenda che, se confermata, non lascerebbe spazio ad interpretazioni di parte ma mettere in evidenza come l’amministrazione comunale di Catanzaro abbia operato per preservare l’interesse privato a scapito di quello pubblico».