Catanzaro – CAMPAGNA RACCOLTA ADESIONI 2018

L’assemblea Territoriale di Potere al Popolo! di Catanzaro presenterà, in data 14/09/18 alle ore 17:30 presso la Sala Concerti del Comune di Catanzaro in Via Jannoni, un’iniziativa nell’ambito della più ampia campagna finalizzata alla raccolta delle adesioni. All’incontro parteciperanno Novella Formisani (attivista Ex OPG Occupato), Francesco Campolongo (membro del coordinamento nazionale di PaP) ed Ezio Locatelli (responsabile organizzazione Rifondazione Comunista), con i quali si discuterà del percorso compiuto fino ad ora, oltre che dei prossimi passi che porteranno all’assemblea costituente di metà Ottobre.

Potere al Popolo! a partire da fine Luglio ha lanciato in tutta Italia, attraverso l’azione delle assemblee territoriali, una vasta campagna di adesione che avrà termine giorno 30 Settembre al fine di individuare la platea che andrà a votare sia lo statuto dell’associazione che i futuri organi, quali ad esempio il Coordinamento Nazionale ed i portavoce. Successivamente alla votazione dello statuto e degli organi collettivi riprenderanno le adesioni.

Si segnala che è possibile aderire a Potere al Popolo! sia partecipando alle iniziative delle varie assemblee territoriali, in cui saranno resi noti modalità di adesione ed il programma politico, sia iscrivendosi online su poterealpopolo.net