Catanzaro – Bruno incontra il presidente Lo Presti

Il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, ha incontrato ieri mattina a Palazzo di Vetro il nuovo presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti, il dottor Vincenzo Lo Presti. Una cortese visita istituzionale che ha registrato, prima di tutto, la reciproca disponibilità a qualsiasi tipo di collaborazione all’insegna della efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa.

Al centro del colloquio le principali problematiche che interessano il territorio della provincia di Catanzaro, anche alla luce dell’assetto organizzativo determinato dalla riforma del sistema degli enti locali, la legge Delrio, e dalla successiva conferma del livello costituzionale dell’Ente intermedio in seguito al referendum del 4 dicembre 2016. In particolare, il presidente Bruno ha posto l’accento sulla responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica in merito alla sicurezza dei cittadini nell’esercizio delle funzioni fondamentali relative alla viabilità e all’edilizia scolastica, in questo particolare momento storico per gli Enti intermedi caratterizzato dalla necessità di intervenire sulla manutenzione delle infrastrutture viarie senza un adeguata disponibilità finanziaria

Il presidente Bruno ha augurato buon lavoro al presidente Lo Presti, evidenziando l’importante contributo della sezione di controllo della Corte dei Conti ai fini del perseguimento degli obiettivi delle pubbliche amministrazioni che operano nella legalità e nella trasparenza per garantire sviluppo economico e sociale alle proprie comunità.