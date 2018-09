Catanzaro – Astarte celebra il 7° compleanno

Condividi

Questa sera per celebrare il 7° compleanno dell’Associazione Astarte, avvenuto lo scorso 9 maggio, abbiamo deciso di festeggiare tale ricorrenza a settembre.

Come di consueto, celebrare questo anniversario non è solo un’occasione per presentare le attività svolte durante l’ultimo anno sociale e gratificare chi nel corso di questi anni ha contribuito allo sviluppo e alla crescita dell’Associazione stessa, ma rappresenta anche un’opportunità per rimarcare a tutti coloro che hanno creduto in noi, seguendoci nelle nostre attività e dandoci fiducia, la grande utilità sociale dei progetti Sos Astarte Donna e Rifugio Di Astarte.

Essendo certi che le finalità del nostro impegno siano da voi pienamente condivise saremmo dunque lieti di avere la vostra presenza, invitandovi a prender parte ad una serata piacevole e culturalmente stimolante.

La prenotazione dovrà essere effettuata entro, e non oltre, il 18.09.2018 tramite e-mail astarte2011@libero.it