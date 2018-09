Catanzaro – Al via la campagna abbonamenti del Politeama

Condividi

Partirà lunedì mattina 1 ottobre la campagna abbonamenti del teatro Politeama per la stagione artistica 2018-2019. Il botteghino sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Si comincerà con il diritto di prelazione sulla vendita dei biglietti per l’opera lirica “Don Giovanni” – fuori abbonamento – che i vecchi abbonati generali potranno esercitare fino al 10 ottobre, mantenendo il loro posto in sala.

Dal 10 e fino al 21 ottobre, saranno messi in vendita liberamente i biglietti per l’opera lirica “Don Giovanni”.

Sempre da lunedì e fino al 22 ottobre, i vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione per mantenere il loro posto in sala.

Dal 23 ottobre e fino al 10 novembre saranno messi in vendita i nuovi abbonamenti dei pacchetti “gold” (16 spettacoli), “stagione” (12 spettacoli) e “prosa” (5 spettacoli).

Dall’11 novembre al 4 dicembre saranno in vendita i nuovi abbonamenti “Musica & Cinema” (4 spettacoli), mentre dall11 novembre al 9 dicembre sarà disponibile il pacchetto “speciale danza” (2 spettacoli).

I contatti del botteghino sono i seguenti: tel. 0961-501818 – mail: botteghino@politeamacatanzaro.net – Pagina Facebook