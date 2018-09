Catanzaro – Agenzia delle Entrate, protesta RSU per insalubrità posti di Lavoro

Condividi

Dall’unita documentazione, segnatamente quella fotografica, emerge con estrema chiarezza una possibile e preoccupante complicità fra Agenzia delle Entrate e Spisal-Inail nel rifiutare l’indispensabile intervento, presso l’ex Catasto di Corso Mazzini n°206, al fine di eliminare le condizioni di antigienicità dei locali nei quali , quotidianamente, insistono Lavoratori ed Utenti.

La RSU di quell’Ufficio e la scrivente Organizzazione Sindacale, da mesi denunciano inutilmente questo grado di inciviltà imposto ad un Ufficio Pubblico ed a fronte dell’insensibilità corrisposta non possono non ritenere che Agenzia delle Entrate e Spisal non intendano censurare la Consip, responsabile di una ingiustificata contrazione delle spese di pulizie e quindi del degrado, con tale silenzio, procurato.

L’inequivocabile stato di insalubrità segnalata va eliminata con carattere di immediatezza, a nulla valendo, per le responsabilità dirette e riconducibili ai doveri di codeste Direzioni le indecenti scusanti in favore di una Consip scriteriatamente propensa a favorire iperbolici costi di forniture in danno delle esigenze di sicurezza di posto di Lavoro Pubblici.

Il nuovo Ministro del Lavoro, sempre critico quando era all’opposizione verso una manipolata gestione della spesa Pubblica, voglia esaminare l’opportunità di intervenire in favore, quantomeno nel rispetto del Decreto legislativo 81 /2008, in materia di Sicurezza dei posti di Lavoro; e ciò, tenendo conto che l’intervento deve essere effettuato presso tutti gli Uffici delle Entrate del Capoluogo di Regione in quanto l’impresa appaltatrice – obbligata a ridimensionare la propria attività – opera in detti Uffici dell’intero territorio.