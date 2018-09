Catanzaro – Abbattimento di alberi di alto fusto

Condividi

In merito alla notizia relativa all’abbattimento di alberi di alto fusto in territorio comunale, nei pressi del Parco della Biodiversità Mediterranea, l’Amministrazione provinciale di Catanzaro specifica quanto segue:

Lo scorso 5 settembre, la squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro è intervenuta alla via che porta all’uscita del Parco della Biodiversità su via Cortese per la messa in sicurezza del muro e dei vari alberi che delimitano la strada provinciale. Sul posto sono intervenuti anche agenti della Polizia municipale e il responsabile tecnico del Parco: dopo un accurato controllo è stata decisa la chiusura della strada sia pedonale che veicolare. Adottati tutti i provvedimenti necessari, a partire dagli accertamenti tecnici volti a rimuovere pericoli per l’incolumità pubblica e privata, la strada e il muro sono stati messi in sicurezza e il transito riaperto. In seguito ad attenta valutazione, verificate le condizioni critiche degli alberi in questione sia dal punto di vista statico che fitosanitario, gli esperti hanno ritenuto gli stessi a rischio caduta, rappresentando un pericolo per le migliaia di persone che quotidianamente camminano e transitano sotto di essi. Su disposizione del Comando dei vigili del fuoco, si è proceduto all’abbattimento dei fusti gravemente malati e pericolanti che rendevano critico anche l’intervento di messa in sicurezza sul muro di contenimento. Le opere necessarie, compreso l’abbattimento degli alberi, sono state realizzate nell’osservanza delle vigenti normative di leggi e regolamenti nazionali e regionali.