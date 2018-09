Castrovillari – Consiglio comunale sull’ospedale cittadino

Condividi

L’Ospedale della città sarà al centro delle attenzioni del Consiglio comunale di Castrovillari al riavvio delle attività dopo la pausa estiva.

Il presidente del Civico consesso, Piero Vico, su determinazione della conferenza dei capigruppo ha convocato l’Assise municipale per lunedì 24 in prima, alle ore 12, e martedì 25 settembre in seconda alle ore 17, nella sala consiliare del palazzo di città, con un solo punto all’ordine del giorno: “Ospedale di Castrovillari”. Il punto verrà introdotto dalla consigliera Era Rocco per la maggioranza che lo aveva richiesto.