CAstrolibero – Spettacolo in cartellone per “Chi è di scena”

Condividi

Forte del grande successo riscosso nel mese di luglio l’Amministrazione Comunale di Castrolibero è pronta ad accogliere nuovamente il numeroso pubblico che ha consacrato la Kermesse “Chi è di scena” come l’evento di punta della stagione estiva. Grande soddisfazione espressa dall’Assessore Nicoletta Perrotti che attendeva con ansia il riaprirsi della stagione per offrire nuovamente all’intera area urbana i tanti spettacoli in cartellone che saranno portati in scena fino a metà settembre. Tutto pronto infatti all’Anfiteatro “Tieri” di Castrolibero che, dopo la pausa d’agosto, riparte dalla rassegna “Su il Sipario” dedicata al teatro amatoriale. Domani 5 settembre si ricomincia con gli spettacoli. La compagnia teatrale I Malepatuti, a cui è affidato il compito dell’apertura settembrina, viene da Cosenza e con la loro commedia “Signorsì”, a firma di Luigi Speciale, le risate sono garantite. La compagnia che nasce nel 2015 con lo scopo di divertire e di divertirsi, promuovendo sul territorio il teatro e la cultura con un sorriso, porterà in scena una esilarante commedia in due atti interamente in vernacolo. Composta da oltre 30 persone fra attori e addetti ai lavori, la compagnia sta riscuotendo grande successo con la sua tournèe in tutta la Calabria. Domani a calcare il palco dell’Anfiteatro Tieri saranno solo in 18 per raccontarci una storia, senza alcun riferimento a persone realmente esistite e/o a fatti realmente accaduti, ambientata a Cosenza all’ inizio degli anni settanta del XX° secolo che rappresenta lo spaccato della vita di una famiglia medio borghese. Giovanni dal carattere accomodante e mite è da poco andato in pensione da funzionario dell’amministrazione dello Stato e sta per compiere quarant’anni di matrimonio con Concettina, donna prepotente, di cui è succube. La vicenda si svolge all’interno della loro casa dove Concettina aiutata dalla donna di servizio, Crocifissa, ogni giorno scaccia da casa suo marito per dedicarsi ai suoi dispendiosi impegni nel sociale; ma si sa: quando si tira troppo la corda, la corda si spezza! E così, all’alba del divorzio in Italia, Giovanni inizia a pensare a come riappropriarsi del proprio ruolo in famiglia.

La regia è affidata a Marianna Stefania Caporale, donna di cultura e spettacolo che vanta nel suo curriculum numerosi successi in termini di regie teatrali e organizzazioni di rassegne culturali.

Non resta altro dunque che darsi appuntamento a domani 5 settembre alle 21.00 per assistere allo spettacolo. Il cartellone proseguirà giovedì 6 con un evento che valorizzerà il centro storico di Castrolibero con Castro…canta la V edizione della rassegna canora dedicata ai più piccoli.