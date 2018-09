Castrolibero – Convegno sul “Rischio sismico delle costruzioni”

Condividi

Si è svolto nel Centro storico di Castrolibero, presso la Chiesa di Santa Maria della Stella, il Convegno promosso dall’Amministrazione Comunale di Castrolibero sul “Rischio Sismico delle Costruzioni”.

Si tratta ormai di un appuntamento che vuole ricordare e onorare la memoria delle tante vittime del terremoto che nel settembre del 1905 distrusse la fiorente e rigogliosa cittadina calabrese. Alla presenza di numerosi cittadini e di autorevoli esperti, ha aperto i lavori il Sindaco Giovanni Greco che ha salutato e ringraziato i presenti, anche in qualità di responsabile ANCI Calabria per la Protezione Civile. Subito dopo è intervenuto il presidente Franco Iacucci, che ha ricordato il ruolo svolto dalla Provincia di Cosenza nella prevenzione e messa in sicurezza delle strutture scolastiche. A seguire il prof. Francesco Porco ricercatore al Politecnico di Bari che si è soffermato, soprattutto, sul sistema dei controlli degli edifici sensibili e strategici. Un importante contributo è giunto dal prof. Alfonso Vulcano, ordinario in Tecniche delle Costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria Civile di Cosenza, che nel corso della sua prestigiosa carriera accademica ha raggiunto una notorietà a livello internazionale. In rappresentanza dei vari Ordini Professionali non sono mancati interventi che hanno offerto spunti e riflessioni anche in termini di programmazione oltre che di prevenzione.

Per l’Ordine degli Ingegneri il delegato del presidente Ing. Bruno Larosa; per l’Ordine degli Architetti il presidente Arch. Pasquale Costabile; per l’Ordine dei Geologi il presidente dell’Ordine della Calabria Dr. Alfonso Aliperta. Ha concluso il dibattito il Consigliere regionale Orlandino Greco che ha illustrato alcuni significativi interventi ed azioni messe in campo dalla Regione Calabria, annunciando un’imminente seduta di Consiglio proprio sul tema della sicurezza infrastrutturale. A coordinare i lavori l’Assessore comunale Nicoletta Perrotti alla quale, in questi giorni, è stata conferita la delega ai Lavori Pubblici.