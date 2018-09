Castrolibero – Continuano gli appuntamenti di “Chi è di scena”

Condividi

Proseguono a ritmo serrato gli appuntamenti del fitto cartellone della rassegna Chi è di Scena approntata dall’amministrazione comunale di Castrolibero.

Il calendario si arricchisce di nuovi eventi che vanno ad aggiungersi a quelli comunicati sin dalla presentazione ufficiale svoltasi nei primi giorni di luglio. Dopo il grande successo della V^ edizione di CastroCanta che ha visto tanti bambini cimentarsi nella nobile arte del canto, gli appuntamenti con la convegnistica e le celebrazioni dedicate al terremoto del 1905, ancora una volta è il centro storico di Castrolibero ad essere protagonista.

L’amministrazione infatti comunica una variazione di programma che anticipa la rappresentazione della compagnia teatrale amatoriale L’Istrione a sabato 8 settembre spostandola dall’Anfiteatro a Piazza Pandosia con lo spettacolo Le campagne dell’onorevole. Inserita sempre nell’ambito della rassegna Su il sipario in questa occasione sarà il teatro a raggiungere la cittadinanza in occasione della festa che sta animando da qualche giorno il borgo di Castrolibero. Ecco dunque che il pubblico potrà godere dell’esilarante commedia in una location alternativa ma altrettanto suggestiva. Anche in questo caso lo ricordiamo l’ingresso sarà gratuito. Martedì 11 si ritorna all’anfiteatro Tieri con Cuore di Tenebra a cura dell’associazione Culturale Arti Blu. Giovedì 13 Quinta Scenica per la regia di Alessandro Chiappetta proporrà “Margarita e il Gallo” mentre il 14 settembre a grande richiesta torna La Terra di Piero con “Tre uomini e na seggia …. U secunnu”, unico spettacolo con ingresso a pagamento prezzo simbolico € 6,00 che sarà devoluto in beneficenza in favore dei progetti dell’Associazione. Sabato 15 settembre sarà la volta della cover dei Pink Floyd, lunedì 17 settembre l’associazione InCastrolibero porterà in scena e fuori nevica, il 19 il concerto di Gianfranco Valder, sabato 22 ancora teatro con I Visionari mentre il 29 sarà la volta del Teatro-danza a cura di Studio Harmonic.

Un settembre denso di appuntamenti dunque vedrà lAnfiteatro Tieri sicuramente gremito di pubblico che potrà godere delle diverse tipologie di spettacolo offerti.

Merito di un’amministrazione attenta pronta a regalare generi diversi con l’attenzione agli artisti del territorio per la parola d’ordine che resta sempre quella delle “interazioni culturali” che possano garantire la crescita di un territorio offrendo agli artisti locali la giusta vetrina e il pubblico migliore.