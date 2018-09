Cassano allo Ionio – Utilizzo di Villa Forastefano

Condividi

Comune di Cassano All’Ionio, ha attivato le procedure per l’utilizzo a scopi sociali di Villa Forastefano, confiscata dallo Stato alla criminalità organizzata.

La Commissione Straordinaria composta dai vice prefetti Mario Muccio e Roberto Pacchiarotti e dalla dirigente di Prefettura Rita Guida, con l’assistenza del segretario generale Antonio Fasanella, ha approvato con i poteri del consiglio comunale l’atto deliberativo riguardante la Presa d’atto del verbale di consegna, avvenuto in data 20 novembre 2017, inerente i beni confiscati, ubicati in Cassano All’Ionio, località Don Giacinto della frazione Doria, mediante l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’ente locale e l’atto di indirizzo della loro destinazione duso. Nell’atto deliberativo, in premessa, si ricostruiscono i passaggi che hanno portato l’agenzia Nazionale per l’amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in ossequio dei dettami della normativa in materia, a trasferire alcuni beni confiscati, in via definitiva al comune che con apposito atto dell’amministrazione del tempo aveva deciso l’acquisizione al proprio patrimonio indisponibile, ubicati in zona agricola alla località Don Giacinto della frazione di Doria del Comune di Cassano All’ionio, consistenti in una villa di 9,5 vani, il cui immobile risulta incompleto e che necessita di lavori di completamento per poter essere reso fruibile e di un terreno di pertinenza di mq. 6550, destinati per scopi sociali, nonché a incidere sul miglioramento delle condizioni di legalità. Nel deliberato, si evidenzia, tra l’altro, che è intendimento della gestione commissariale sia affidare il bene in concessione, che intercettare finanziamenti finalizzati al completamento dell‘immobile attraverso la partecipazione all’Avviso Pubblico con procedura valutativa a sportello per l’individuazione di interventi di recupero e rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata in Regione Calabria nell‘ambito del PON Legalità 2014/2020. Il bene in questione si presta, per composizione, struttura e caratteristiche alla realizzazione, attraverso il progetto di recupero e rifunzionalizzazione a struttura e centri servizi per soggetti vulnerabili a rischio devianze con particolare riferimento alla prevenzione del disagio e promozione del benessere giovanile. Ritenendo che, alla luce di quanto esposto, è coerente prevedere la concessione a titolo gratuito dei beni tramite avviso pubblico, prevendendo anche la progettazione di completamento dell’immobile confiscato per la realizzazione di una struttura e centri servizi per soggetti vulnerabili a rischio devianze con particolare riferimento alla prevenzione del disagio e promozione del benessere giovanile, la commissione straordinaria ha proceduto alla presa d’atto del verbale di consegna del bene; all’acquisizione del medesimo al patrimonio indisponibile dell’Ente; all’aggiornamento dell’elenco dei beni confiscati e alla pubblicità dello stesso secondo la legge; alla trascrizione del bene e alla presentazione della relativa domanda di voltura presso l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio; e alla concessione dei beni attraverso avviso pubblico, prevendendo anche la progettazione dei lavori di completamento dellimmobile. La durata della concessione dei beni è stata prevista in dieci anni, eventualmente rinnovabili per ulteriori dieci anni, previa delibera favorevole del consiglio comunale. Per quanto riguarda le spese per il completamento dei beni, includendo in esso anche la ristrutturazione dei locali e tutto quanto necessario al funzionamento autonomo e abitabilità dello stesso immobile, nellatto deliberativo è stato stabilito che siano a carico del concessionario con la compartecipazione del Comune nel limite del 50% di quanto effettivamente sostenuto e comprovato da idonea documentazione contabile giustificativa e, comunque, nel limite massimo di compartecipazione di 25000 euro da prevedere nel redigendo bilancio 2019. Nel solo nel caso in cui il Comune dovesse risultare beneficiario di finanziamenti per il completamento e/o la ristrutturazione dell’immobile tali oneri non graveranno sul concessionario nel limite degli interventi finanziati con fondi pubblici. Al Settore Urbanistica, è stata demandata l’adozione degli atti consequenziali. Copia della deliberazione è stata trasmessa all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. L’atto, è stato dichiarato immediatamente eseguibile.