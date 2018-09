Cassano allo Ionio – Boom alle Terme Sibarite

Condividi

TERME SIBARITE, è boom di ingressi. Tra i servizi e le prestazioni di qualità offerti, le cure inalatorie continuano ad essere quelle maggiormente richieste dai numerosi ospiti.

Che sono soprattutto calabresi. Ma che provengono da tutto il Sud ed anche dalla Lombardia. Il dato è innegabile: continuano a crescere consapevolezza e sensibilità rispetto ai benefici delle cure termali. Che sono 100% naturali ed efficaci nella prevenzione contro raffreddori, influenze di stagione e malanni tipici dell’inverno all’orizzonte. Giocare d’anticipo funziona. A maggiore se è possibile farlo anche gratis, con la semplice ricetta del medico di base.

A dichiararsi soddisfatto della stagione estiva aperta a giugno scorso e dei primi importanti risultati dell’autunno alle porte è l’Amministratore Unico Domenico LIONE. Che dà conto del trend positivo di presenze (+15% rispetto al 2017 per lo stesso periodo) registrato dal complesso termale sibarita, incastonato nel suggestivo centro storico di CASSANO ALL’IONIO.

Quest’anno – sottolinea LIONE – grazie alle convenzioni strette da TERME SIBARITE con molti comuni dell’hinterland, sia della costa che dell’entroterra, sono stati diversi i gruppi, per la maggior parte composti da over 65, che hanno potuto fruire delle cure. Così come è cresciuto il numero di bambini che si sono sottoposti alle terapie per prevenire l’influenza e le malattie respiratorie, che specie con l’inizio dell’anno scolastico, rappresentano la principale preoccupazione e motivo di disagio per le famiglie.

Le cure termali inalatorie, indicate per riniti, otiti, faringiti e nelle varie forme di bronchite, nella classifica dei servizi richiesti dall’utenza a TERME SIBARITE sono sicuramente ai primi posti insieme alla fangoterapia, utile ed efficace risposta, tra le altre, alle forme artrosiche e alla fibromialgia di tutto il sistema muscolo-scheletrico.

Oltre alle patologie respiratorie e reumatiche la struttura offre valide cure anche per malattie dermatologiche come PSORIASI, ECZEMA e DERMATITE ATOPICA e DERMATITE SEBORROICA RICORRENTE. La terapia è quella della BALNOTERAPIA.