Caserta (WWF ITALIA) a Capo Rizzuto per relazione sui campi WWF 2018

Sabato 8 settembre, alle ore 10, l’Aquarium di Capo Rizzuto (in provincia di Crotone) ospiterà la presentazione della relazione finale sui Campi WWF del 2018, che sono stati gestiti proprio dal Centro di Educazione all’Ambiente Marino (C.E.A.M.) Aquarium.

Per l’occasione saranno presenti il vicepresidente del WWF Italia Dante Caserta, l’esperto in fauna mediterranea il dottor Paolillo e l’assessore regionale all’Ambiente Antonella Rizzo. Nell’incontro oltre a presentare le attività svolte durante i campi di volontariato, si racconterà anche la particolare storia del Centro di Recupero e Soccorso Tartarughe Marine e del C.E.A.M.

L’immobile in cui ora ha sede il Centro di Educazione all’Ambiente Marino, è un bene sequestrato alla mafia, che nel 2016 e nel 2017 è diventato un Centro di Recupero e Soccorso Tartarughe Marine e ha iniziato a realizzare numerosi campi estivi di volontariato. Oggi è un vero e proprio Centro di Educazione all’Ambiente Marino, che ospita anche un acquario composto da 26 vasche. La pulizia di queste vasche è una delle tante attività svolte dai circa 140 volontari che quest’anno hanno partecipato ai campi WWF, svolgendo un lavoro di estrema importanza per il centro.

I giovani volontari, in collaborazione con gli esperti del WWF di Crotone, i tecnici dell’AMP Capo Rizzuto e le guardie ecologiche volontarie, hanno monitorato l’Area marina Protetta di Capo Rizzuto – fra le più grandi in Italia- partecipando anche alla campagna WWF Spiagge Plastic Free e hanno agito sempre con particolare attenzione sulle aree di prestigio ambientale, naturalistico e storico.