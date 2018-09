Cariati (Cs) – Borghi avviso pubblico per valorizzazione

Condividi

Migliorare l’aspetto estetico dei luoghi pubblici.

Recupero di edifici e spazi pubblici per la promozione del turismo ecologico, culturale ed enogastronomico. Rifunzionalizzazione di immobili per la realizzazione di spazi espositivi dell’artigianato artistico e di degustazione di prodotti locali. Interventi sul verde pubblico e arredo urbano finalizzati ad una maggiore accessibilità e mobilità interna al borgo. Realizzazione e potenziamento dei centri per l’offerta turistica, servizi per l’accoglienza dei visitatori e itinerari ricreativo/turistico, di iniziative culturali e didattiche.

Sono, questi, gli obiettivi dell’avviso pubblico della Regione Calabria sulla Valorizzazione dei Borghi della Calabria e sul potenziamento dell’offerta turistica e culturale – Fondo per lo sviluppo e la coesione Fsc 2000-2006 al quale l’Amministrazione Comunale intende partecipare.

Il bando è destinato a finanziare programmi integrati, promossi dai comuni, in grado di incentivare la domanda turistica nazionale ed internazionale, migliorare l’offerta e l’accoglienza del territorio e destagionalizzare il turismo.

I destinatari sono, in base agli ambiti dell’intervento, associazioni o organizzazioni senza finalità di lucro, spin off universitari, micro e piccole imprese o altri soggetti interessati ad attivare iniziative imprenditoriali in campo turistico e culturale.

È possibile presentare le manifestazioni di interesse entro le ORE 12 di VENERDÌ 14 SETTEMBRE, via pec all’indirizzo protocollo.cariati@asmepec.it

o all’ufficio Protocollo del Comunale. Le domanda da parte dei comuni dovranno essere presentare entro VENERDÌ 21.

Per la modulistica da presentare o per maggiori dettagli è possibile consultare il sito istituzionale.