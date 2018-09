Cannizzaro: “Solidarietà ai sindaci, Governo ha deluso le speranze”

Condividi

“Voglio esprimere la solidarietà a tutti gli amministratori locali che al Piano periferie, cancellato da governo e maggioranza con una norma del Milleproroghe, hanno affidato la speranza dei propri territori. E mi riferisco in particolare a tutti quei sindaci che hanno creduto che i loro territori potessero, attraverso questa misura, avere una riqualificazione, un impulso, uno sviluppo, un’azione certamente concreta. Amministratori che, in maniera puntuale e responsabile, hanno affidato addirittura incarichi professionali, messo in campo progetti esecutivi, buttando alle ortiche due anni di lavoro”.

Così Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, intervenendo nell’Aula di Montecitorio nel corso del dibattito notturno sul dl Milleproroghe.

“Il mio unico rammarico – ha proseguito – è che questo mio appello solidale non è raccolto dai banchi della maggioranza, e in particolare del M5S, perché vuoti”.