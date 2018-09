Calabria – “Sorrido e gioco anche io”

Condividi

Dove c’è un bambino c’è un sogno “Sorrido e gioco anche io”.

Il gioco e lo stare insieme un valore di crescita e di solidarietà per le nuove generazioni. L’intervento del prof. Fausto Certomà, presidente di Asd Calabria Fitwalking all’incontro di benvenuto del Campo scuola 2018 per ragazzi e Giovani con Diabete Mellito tipo 1 all’Hotel Kennedy di Roccella Jonica è stato incisivo sull’importanza del prendersi cura di se, dell’apprendere le modalità di gestione e controllo del proprio corpo e sull’importanza di farsi carico delle difficoltà altrui, del valore dell’inclusione sociale. Il prof. Certomà nell’augurare un soggiorno pieno di gioia ha esortato i ragazzi a lottare per raggiungere i propri sogni e le proprie aspettative e di non scoraggiarsi mai perché una soluzione c’è sempre. Inoltre ha espresso la soddisfazione per la concretizzazione di un grande risultato per AGD : un Campo Scuola Regionale per ragazzi diabetici. “Sarà un piacere insegnare la tecnica del Fitwalking e promuovere l’attività fisica nei giovani che parteciperanno a questa importante iniziativa. – dichiara Certomà – tante sono state in questi 4 anni le collaborazione e le iniziative tra Asd calabria fitwalking e AGD e questo progetto concretizza un percorso speriamo duraturo nel tempo.” L’occasione, inoltre, ha consentito di ricordare un altro momento di grande impegno sociale per l’inclusione e per il superamento di un altro stigma della diversità. Infatti a Caulonia domenica 9 settembre si terrà l’ultima tappa della Summer Fitwalking, camminata ludico sportiva, finalizzata a raccogliere fondi per l’acquisto di un altalena per disabili questa volta per la comunità di Caulonia nel progetto “Sorrido e gioco anche io”.

Presenti all’ avvio del Campo scuola 2018 per ragazzi e Giovani con Diabete Mellito tipo 1 il direttore del dipartimento interaziendale Materno Infantile dell’Asp di Reggio Calabria dott. Domenico Misasi, l’assessore della Regione Calabria Maria Teresa Fragomeni , il sindaco di Roccella Ionica Giuseppe Certomà, il direttore Generale ASP di Reggio Calabria Giacomino Brancati, il direttore sanitario ASP di Reggio Calabria Pasquale Misiti e il Presidente dell’ Associazione Giovani con Diabete AGD della Locride Pierluigi Pellizzieri.