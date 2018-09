Calabresi in Movimento – Pronto al debutto il partito Social dei Calabresi

Reggio Calabria: Parte dai social e si estende a livello territoriale, l’obiettivo è dare un identità politica alla Calabria e ad i Calabresi sia nei tavoli Regionali che in Futuro anche a livello Nazionale.

Gaetano Campolo fondatore di Calabresi in Movimento e del Movimento degli Italiani, nelle prossime settimane annuncia il primo step e presenterà Logo e Statuto.

Entro metà novembre saranno presentati i 10 dirigenti per le 5 Province Calabresi, che formeranno il direttivo regionale, invitando chiunque ad avvicinarsi al Movimento perché proporsi e proporre idee e progetti è la base principale per Risolvere realmente i tanti problemi causati dalla Giunta targata Oliverio per la Regione e Falcomata per il Comune, per questo i primi obiettivi sono:

Europee 2019

Regionali Calabria 2019

Comune di Reggio Calabria 2019

Per la Calabria, il Movimento dei Calabresi è il primo partito che può rappresentare i reali problemi dei Calabresi, sostiene Gaetano Campolo ed aggiunge, la Politica 4.0, cioè sostenuta tramite i social senza sedi ne piattaforme, arriva anche in Calabria per la Calabria e sopratutto fondato da Calabresi.

Conclude Campolo, “non si puo restare inermi davanti ad una politica sia locale che nazionale che bloccano l’economia del Paese”.

Come focus principale vede:

Turismo

Trasporti

Agricoltura

Infrastrutture

Industria 4.0

Sanità