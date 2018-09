Calabresi in Movimento: “Dare servizi competitivi al territorio”

Condividi

“Sarebbe opportuno che la politica Calabrese lavori per dare dei servizi competitivi concentrando il focus non su due voli di linea da Reggio Calabria, bensì coinfluendo tutto su Lamezia.

Sarebbe importante lavorare bene in tutti i Comuni per offrire dei trasporti sia interni che di collegamento a Lamezia Terme, secondo Gaetano Campolo coordinatore di Calabresi in Movimento, Ztl e trasporti urbani stile Pisa con collegamenti veloci su lamezia darebbe un servizio non solo ai Calabresi ma sopratutto ad un operazione turistica ad oggi inesistente”.