Condividi

E’ partita la corsa al biglietto per il ritorno in Calabria di Beppe Grillo con il suo nuovo spettacolo “Insomnia”, in programma il prossimo 21 dicembre al Teatro Garden di Rende (Cosenza).

L’inizio è fissato per le ore 21.00. I biglietti sono in vendita nei punti Ticketone e online al sito www.ticketone.it.

A confermarlo è il promoter Ruggero Pegna, organizzatore dell’evento e di tutti i suoi precedenti spettacoli in Calabria.