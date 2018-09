Bando Impianti Sportivi, venerdì piattaforma operativa per presentazioni istanze

Il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità comunica che, in relazione al Bando Impianti Sportivi, la piattaforma per la presentazione delle istanze sarà operativa per la registrazione e la presentazione delle domande a partire dalle ore 9.00 di Venerdi 14 Settembre 2018 sul portale Calabria Europa, nell’area riservata al bando.