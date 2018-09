Bando apertura iscrizioni Bluocean’s workshop Alta Formazione in fotogiornalismo

Condividi

Il “Bluocean’s Workshop Corso di Alta Formazione Fotografia Documentaria e Reportage” (57 CFU) è rivolto a giovani e adulti (massimo 18 unità), che intendono specializzarsi o acquisire nuove competenze nell’ambito della fotografia documentaria e reportage.

Il percorso di Alta Formazione fa parte del Catalogo Regionale, sviluppato in collaborazione con l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, avrà una durata di 5 mesi (da ottobre 2018 a febbraio 2019), ed è strutturato in 13 moduli per un totale di 342 ore corrispondenti a 57 crediti formativi universitari (CFU).

Il percorso formativo si distingue quale attività altamente qualificata e specialistica nell’ambito della fotografia e del fotogiornalismo.

L’offerta formativa consentirà ai partecipanti di proporsi in un mercato vario e in continua trasformazione come professionista nei molteplici settori della comunicazione.

La proposta didattica è articolata in 13 moduli tra loro complementari (lezioni frontali, seminari, workshop, project work ecc.) per un totale di 342 ore di formazione, corrispondenti a 57 CFU.

La didattica è basata sulla pluralità degli sguardi e la trasmissione dei saperi di esperti del settore, tra cui fotogiornalisti di National Geographic e prime firme del panorama fotografico internazionale, scelti per la loro esperienza e qualità di risultato.

Professionisti del mondo del giornalismo, della fotografia contemporanea, dell’editoria fotografica e specialisti della post-produzione fotografica e multimediale, si alterneranno alla docenza del corso per orientare i giovani in un settore in mutamento, per coglierne le opportunità, per conoscere i diversi segmenti di mercato della fotografia contemporanea e gli approcci professionali e autoriali di maggior rilievo del fotogiornalismo nazionale e internazionale.

L’offerta formativa è ampliata da attività di docenza specialistica svolta da avvocati, psicologi, commercialisti e scrittori che daranno ai corsisti una completa e pratica informazione sui diversi aspetti che incidono in campo lavorativo.

I partecipanti residenti nella Regione Calabria potranno chiedere il totale rimborsodei costi sostenuti attraverso il bando alta formazione correlato all’attività didattica già vincitrice di apposita selezione regionale.

I corsisti svolgeranno, a fine corso, 6 mesi di tirocinio extracurriculare retribuito (dalla Regione Calabria attraverso voucher) presso gli uffici comunicazione e marketing territoriale degli enti partner del progetto Bluocean: Regione Calabria, Comune di Reggio Calabria, Comune di Crotone, Comune di Vibo Valentia, Comune di Villa S. Giovanni.

Tra i docenti presenti grandi nomi della fotografia internazionale e nazionale: Randy Olson, Melissa Farlow, William Daniels, Pietro Masturzo, Simone Donarti, Tiziana Faraoni, Marco Pinna, Emiliano Mancuso.

Clicca qui per il bando e domanda di partecipazione, dalla quale si potrà anche accedere al programma dettagliato (allegato 1)

Per ogni ulteriore informazione: info@bluocean.it