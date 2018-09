Avvio campagna di censimento e sigillatura dei contatori per pozzi della Città

Condividi

La Svi.Pro.Re. SPA, società in house della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha avviato la campagna di verifica e sigillatura dei contatori dell’acqua per i pozzi e le derivazioni del territorio metropolitano.

Un progetto attivato per la prima volta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria che, grazie al contributo della Svi.Pro.Re. SPA riuscirà , a regime, ad armonizzare e mettere a norma il sistema idrico sotterraneo.

Il lavoro, che prevede l’installazione da parte dell’utente e la successiva verifica e sigillatura di oltre 6.000 contatori, riferiti soltanto alla prima fase, si inserisce in un più ampio progetto di censimento completo di tutte le adduzioni idriche, da acque sotterranee e/o superficiali, presenti nel comprensorio dei 97 Comuni della Città Metropolitana di Regio Calabria. Il progetto è finalizzato a garantire una sempre maggior tutela delle utenze e una gestione efficiente dell’acqua pubblica, attraverso il monitoraggio dei consumi e una conseguente, significativa riduzione degli sprechi.

La Svi.Pro.Re. SPA ha già inviato una parte degli avvisi agli utenti già censiti per concordare la data della visita da parte dei propri tecnici che provvederanno a verificare la corretta installazione del contatore, a censirlo, collaudarlo e infine a sigillarlo. Ciascun utente riceverà a casa il verbale redatto dai tecnici e corredato da fotografie del misuratore nel quale poter leggere i valori del numeratore e il numero di matricola che verrà associato all’utente.

Per quanto riguarda le utenze non ancora censite e attualmente considerate abusive, la Società le invita a presentare regolare denuncia del proprio pozzo o della propria derivazione entro dicembre 2018 al fine di scongiurare sanzioni con un conseguente aumento delle spese.

Grazie a questo nuovo programma di censimento del parco contatori dei pozzi e delle derivazioni superficiali si efficienta il servizio idrico e si rende più semplice e comodo effettuare le operazioni di letturao autolettura da parte dell’utente.