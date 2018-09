Arghillà (RC) – Arrestato pluripregiudicato 22enne evaso dagli arresti domiciliari

Condividi

Ieri, gli Agenti delle Volanti della Questura di Reggio Calabria, nell’ambito di una mirata attività finalizzata al controllo di soggetti sottoposti a misure restrittive, con particolare riferimento al quartiere Arghillà, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di evasione degli arresti domiciliari, I.P., classe 96, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.

Gli uomini delle Volanti, dopo essersi recati nell’abitazione del predetto per verificare l’effettiva presenza dello stesso in quanto sottoposto alla citata misura restrittiva della libertà personale, lo hanno rintracciato all’interno di un’abitazione di un altro uomo, anch’egli pluripregiudicato, senza alcuna autorizzazione in tal senso.

L’arrestato è stato accompagnato negli Uffici della Questura per quanto di competenza e , su disposizione della locale Procura della Repubblica, è stato nuovamente sottoposto, in fase pre cautelare, agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo che esaminerà la citata violazione.