Aperte le iscrizioni per il Servizio Civile Nazionale

Anche quest’anno tantissimi giovani, dai 18 ai 29 anni non compiuti, avranno l’opportunità di entrare a far parte di uno dei tanti progetti del Servizio Civile Nazionale.

Già dall’anno scorso il Gruppo Donatori Sangue Fratres di Letojanni ha aderito con il progetto denominato “Donare sangue è donare vita 2017” ospitando quattro ragazze. Il servizio prevede di impegnare i giovani nel sostegno a tutti i donatori di sangue sia all’atto della donazione sia dal punto di vista organizzativo e pratico semplificando le procedure, oltre a promuovere sul territorio questa importante attività di solidarietà sociale e di cittadinanza attiva. Già sono aperte le iscrizioni per poter svolgere il progetto del Servizio Civile anche quest’anno dando così la possibilità ad altri giovani di approcciarsi fattivamente al mondo del volontariato. I volontari selezionati riceveranno una formazione specifica e, durante l’anno saranno inseriti in un percorso di crescita personale e professionale, percependo un rimborso spese mensile. C’è tempo fino alle ore 18.00 del 28 settembre per presentare la propria candidatura. Il Gruppo Donatori Sangue Fratres Letojanni è una delle realtà presenti sul territorio tra le più attive in quest’ambito: la costanza e la determinazione dei volontari hanno portato, negli anni, ad aumentare le sacche di sangue raccolte così come le giornate di donazione. I prossimi appuntamenti saranno il 30 settembre, il 14 e il 28 ottobre. E’ stata un’altra estate difficile per i nostri ammalati bisognosi di terapia trasfusionale data la grave carenza di donazioni, per questo l’obiettivo di questa associazione è quello di far conoscere un mondo a molti nuovo e trasmettere quanto più possibile l’importanza del gesto della donazione. A questo proposito, con i mesi invernali si ripartirà con le attività di promozione nelle piazze e nelle scuole proprio per sensibilizzare e avvicinare quante più persone possibili al bellissimo mondo del volontariato.