Sono aperte le iscrizioni al Corso di Infermerie Volontarie della Croce Rossa Italiana che inizierà a Gennaio 2019.

Il Corso, disciplinato con D.M. 9 novembre 2010, ha durata biennale ed è orientato a fornire competenze specifiche con particolare sviluppo nel campo dell’emergenza.

Il percorso formativo comprende attività didattica teorico-pratica e di pratica clinica per la durata complessiva di 2000 ore con tirocinio professionalizzante all’interno degli ospedali, ambulatori e centri assistenziali, prestato volontariamente. In ambito civile il Diploma di Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana, rilasciato alla fine dell’intero percorso, corrisponde alla qualifica di Operatore Socio-Sanitario Specializzato (O.S.S.S.).

Le Infermiere Volontarie ausiliare delle Forze Armate assicurano assistenza Infermieristica e Socio Sanitaria ogni qualvolta si presti servizio presso le strutture della C.R.I. e delle forze armate e sono da sempre impiegate per missioni umanitarie in Italia e all’estero.

I requisiti per accedere al Corso sono:

– cittadinanza italiana;

– maggiore età;

– possesso del titolo di studio di scuola secondaria di 2° grado;

– sana e robusta costituzione, con idoneità all’esercizio delle funzioni.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’Ispettorato del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I. di Reggio Calabria al numero 328/8790094 presso la sede di Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria in Via Generale Tommasini, n. 6 – e all’indirizzo e-mail isp.reggiocalabria@iv.cri.it.