Altomonte (Cs) – VILLAGGIO SLOW, FORMAT VINCENTE

Il VILLAGGIO DELLE IDENTITÀ E DELLE ECCELLENZE, la carovana delle produzioni autentiche coordinate dal Convivium POLLINO SIBARITIDE ARBERIA, si conferma essere un format vincente che continua a registrare adesioni da tutto il territorio regionale.

Un autentico presidio itinerante, aperto a quanti vogliano condividere la filosofia del sodalizio della Chiocciola, destinato ad impreziosire eventi e manifestazioni, ma anche a richiamare l’attenzione e accendere il campanello d’allarme sulle questioni relative alla sovranità alimentare.

È tutto pronto per quello che da questa sera, VENERDÌ 21 a DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018, (anche in caso di maltempo) sarà ospitato nella FIERA dell’AGRICOLTURA, dell’ALIMENTAZIONE e dei PRODOTTI CALABRESI promossa dalla FNA – FEDERAZIONE NAZIONALE AGRICOLTURA, all’interno dei CAPANNONI ACETO TRASPORTI in contrada PANTALEO, ad ALTOMONTE. L’orario di apertura al pubblico è dalle ORE 19 a MEZZANOTTE.

Dal birrificio artigianale DE ALCHEMIA di SARACENA alla Mieleria SPOSATO di ACRI, dai prodotti tipici proposti dall’azienda Antonio ALI di CATANZARO a quelli di ASSAPORALÌ di Antonio PEDULLÀ di CROTONE, dai cannoli e tartufi artigianali di GIÒ IL GELATO ALL’ANTICA di Giovanni MAIOLINO di CASSANO all’IONIO, al caffè CASTRIOCAF di CASTROVILLARI, dall’AGLIO DEL POLLINO dell’azienda Giuseppe PITILLO di LAINO al MOSCATO di SARACENA di FEUDO SANSEVERINO, passando da TERRE BIZANTINE, LUMACA AUSONIA, i succhi di clementine BIOSMURRA e l’olio extravergine d’oliva dell’Azienda Agricola Cesare ANSELMI di CORIGLIANO ROSSANO, fino alle confetture di ciliegia dell’azienda ROSA CELANO di ROSETO CAPO SPULICO, l’evo dell’Azienda Agricola Pasquale DE BELLIS di SAN DEMETRIO C. i formaggi e gli arrosticini dell’azienda OLIVERIO di BELVEDERE SPINELLI, protagonista in questi giorni al SALONE DEL GUSTO TERRA MADRE, e al Comune di CIRÒ, Città del Vino e del Calendario. Sono, questi i produttori di questa nuova tappa del VILLAGGIO DELLE IDENTITÀ E DELLE ECCELLENZE.

LA SFIDA ECONOMICA E POLITICA DELL’EDUCAZIONE ALIMENTARE. È, questo, il tema dell’incontro promosso da OTTO TORRI sullo JONIO che si terrà domani, SABATO 22, alle ORE 17, nell’ambito della 1a FIERA DELL’AGRICOLTURA, dell’ALIMENTAZIONE e dei PRODOTTI CALABRESI, promossa dalla FNA – Federazione Nazionale Agricoltura, in programma da VENERDÌ 21 a DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018, all’interno dei CAPANNONI ACETO TRASPORTI in contrada PANTALEO, ad ALTOMONTE.

Coordinati dal direttore dell’associazione europea Otto Torri sullo Jonio Lenin MONTESANTO interverranno i Sindaci di COTRONEI Nicola BELCASTRO, di CIRÒ Francesco PALETTA e CARIATI Filomena GRECO, Luigi PUCCIANO iniziatore di TERRE LENTE, azienda di promozione delle eccellenze calabresi con sede ad AMSTERDAM, l’amministratore delegato della Fabbrica di Liquirizia AMARELLI Fortunato AMARELLI, il segretario della Condotta Cesare ANSELMI, Raffaele SENATORE, medico e imprenditore della SENATORE VINI di CIRÒ, Laura MONGIELLO, Presidente dei Tecnologi alimentari di BASILICATA e CALABRIA, Vincenzo BRUNETTI dell’azienda LA SULLA di Paludi, il Segretario regionale FNA CALABRIA Mario SMURRA, Giovanni SOLE, docente di Storia delle Tradizioni Popolari all’UNICAL, Sergio ARCURI, produttore di uve e vino biologico e naturale di CIRÒ e Mimmo LIONE, Amministratore Unico di TERME SIBARITE.