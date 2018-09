Altomonte (Cs) – FNA, sesto CONGRESSO REGIONALE

Condividi

Il ruolo e le proposte della Federazione Nazionale Agricoltura (FNA) per il rilancio del settore agricolo. È, questo, il tema del 6° CONGRESSO REGIONALE dell’importante associazione che sarà ospitato SABATO 22 SETTEMBRE al museo Civico di ALTOMONTE.

È quanto fa sapere il Segretario Regionale Mario SMURRA precisando in quella occasione saranno discusse ed approvate le mozioni e proclamati gli eletti degli organismi statutari.

L’apertura dei lavori sarà alle ore 9 (dopo gli accrediti). Alle ore 10.30 si terrà la relazione del Segretario SMURRA. A seguire, dopo i saluti del Commissario straordinario di ALTOMONTE Eufemia TARSIA, del Segretario Generale SNALV Maria MAMONE, del Presidente Nazionale dell’Unione per la Difesa del Consumatore UDICON Denis NESCI e del Presidente della Regione Calabria Mario OLIVERIO si aprirà il dibattito.

Le conclusioni, nel pomeriggio, sono affidate a Cosimo NESCI Segretario Generale FNA.

Il 6° Congresso Nazionale si inserisce nella tre giorni della 1a FIERA DELL’AGRICOLTURA, DELL’ALIMENTAZIONE e dei PRODOTTI CALABRESI promossa dalla stessa FNA e che ha l’obiettivo di valorizzare attraverso una festa i prodotti calabresi, le eccellenze locali, l’impresa sana che produce ricchezza e lavoro.

Il primo appuntamento di quello che vuole essere un evento itinerante tra i borghi più belli della Calabria e d’Italia (come ALTOMONTE), è patrocinato dalla REGIONE CALABRIA, dalla PROVINCIA DI COSENZA e dal COMUNE DIALTOMONTE è organizzato in collaborazione con l’associazione europea OTTO TORRI SULLO JONIO, la CONDOTTA SLOW FOOD POLLINO SIBARITIDE ARBERIA che promuoverà il tradizionale Villaggio delle Eccellenze e dell’identità ed un dibattito (SABATO 22 ORE 17) sulla sfida politica ed economica dell’educazione alimentare, la NOVA TRASPORTI ACETO, la birreria artigianale ZION e ZAMPINO VIAGGI.