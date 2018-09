Condividi

Al via la I Edizione del Lazzaro Film Festival che vedra’, giorno 29 Settembre dalle ore 18.35 presso il centro turistico di Lazzaro,la proiezione di lungometraggi serie WEB nonché cortometraggi realizzati nel nostro territorio calabrese. Questa prima edizione voluta ed organizzata dalla Film Production per dare visibilità ad attori calabresi e non al fine di raccontare al pubblico storie di vita quotidiana, vedra’ partecipi giovani Filmaker affiancati da registi che vantano esperienza regressa con i riconoscimenti loro corrisposti in altre occasioni.Nella serata condotta da Cettina Crupi verra’ proiettato in prima assoluta il lungometraggio Lo scontro finale del giovane regista Santo Pennestri’ supportato per la realizzazione dello stesso dal regista Enzo Cogliandro e nel quale hanno partecipato attori calabresi affiancati dal cantante Nino Fiorello. Seguira’ la proiezione della serie web Un difficile perdono per la regia di Salvatore Bonaffini che tratta il tema del femminicidio nonché dei cortometraggi Un Amore a 16 anni e Io sono Lucifero .Variegate le tematiche trattate dalla lotta tra bene e male al femminicidio alla violenza alla sete di potere.Un festival che vuole offrire a chi parteciperà spunto di riflessione nonché qualche ora di cinema italiano,e dimostrare che c’è chi con passione dedica il proprio tempo con amore ad ideare, realizzare portare avanti progetti talvolta non supportati se non dai soli sponsor locali.