Al via la Festa de L’Unità ad Aprigliano

Al via in questa settimana la Festa dell’ Unità, organizzata dal Circolo del Partito Democratico di Aprigliano, con inizio il 12 settembre. Saranno quattro giorni, fino a sabato 15 settembre, all’insegna del confronto e del coinvolgimento della cittadinanza. Si svolgeranno manifestazioni sportive, culturali e un dibattito, L’evento si svolgerà in un contesto sociale in cui si sente la necessità di ripensare al futuro di una comunità all’insegna di uno sviluppo sostenibile del territorio attraverso la coesione fra enti limitrofi, la valorizzazione della scuola e la cooperazione. Sarà questo, infatti, il tema del dibattito, al quale saranno presenti: il presidente dell’ANCI Giovani – Marco Ambrogio, il presidente della Provincia di Cosenza – Franco Iacucci, il capogruppo di maggioranza del Comune di Piane Crati – Luciana Fuoco, il presidente del consiglio d’istituto scolastico di Aprigliano – Roberto Sicilia, oltre al Segretario GD di Aprigliano – Francesco Tarantino e il Segretario del locale Circolo – Alessandro Porco; a moderare i lavori la giornalista Cinzia Gardi.Fra le attività che si svolgeranno ci sarà un torneo di Street Soccer per ragazzi dai 14 ai 18 anni, un concorso di idee sul tema “Il Paese che vorrei” per gli alunni della Scuola Media inferiore e un raduno di Hoverboard. La serata conclusiva sarà allietata dalla scuola di ballo Happy Dance, con musiche e danze. Non mancherà il buon cibo e la possibilità di trascorrere un fine settimana fra confronto, vivacità di idee e buona compagnia.