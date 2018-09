Al Via 1° Summer Fitwalking Caulonia “Sorrido e gioco anche io”

Condividi

“Gioco e sorrido anche io” arriva a Caulonia Domenica 9 settembre alle ore 17:30 appuntamento da non mancare. Con partenza da Piazza Mese l’ultima tappa del circuito del Summer Fitwalking 2018 , camminata non competitiva aperta a tutti, sarà dedicata alla raccolta fondi per l’acquisto di un’altalena per disabili da collocare nel parco giochi di Caulonia.

<<Il gioco è la prima forma di integrazione e di superamento delle differenze tra i bambini e il sorriso è il regalo più grande che i bambini ci possono fare.- dichiara il prof Fausto Certomà, organizzatore della manifestazione e presidente di Asd Calabria Fitwalking – e con il sostegno delle amministrazioni locali sensibili a questo tema in questa estate 2018 abbiamo portato un messaggio chiaro : con il gioco e lo stare insieme si trasmettono valori di solidarietà e di sostegno nella crescita delle nuove generazioni.>>.

La manifestazione con il sostegno del Comune di Caulonia e delle realtà imprenditoriali locali come Piccoli Grandi Passi Calzature, Roccisano Ceramiche, Il Caffe’ dell’Angelo, Studio Abitare e Costruire srl e AttiviAmo Caulonia, condurrà i partecipanti lungo un favoloso percorso di 7 km articolato tra i vicoli e le piazze di uno dei Borghi più belli della Calabria quello di Caulonia Superiore con i palazzi d’epoca, le chiese e i balconi che come in un incanto abbracceranno i fitwalkers con il calore e l’ospitalità propria di quei luoghi. Attesissima la partecipazione e la curiosità da parte di tutti i cittadini della Costa dei Gelsomini. Un obiettivo importante come quello di installare anche a Caulonia una Altalena per disabili merita l’impegno di tutti perché come insegna Madre teresa di Calcutta “Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe.”

Quindi appuntamento per tutti a Caulonia Domenica 9 settembre ore 17:00 a Piazza Mese (Caulonia Superiore) per iscriversi ed assicurarsi l’omaggio della magnifica maglia tecnica in microfibra personalizzata per l’occasione.