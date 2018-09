Agave augura un buon anno scolastico a studenti e docenti

Condividi

Cari Studenti,

Cari docenti, genitori e personale della scuola,

Oggi inizia per voi un nuovo anno di attività didattiche. Una nuova avventura formativa, sana e cruciale, che vi vedrà ancora una volta veri protagonisti del percorso di crescita del nostro Paese. Con questa consapevolezza, il Movimento Politico Culturale Agave vi vuole consegnare l’augurio di un produttivo, sereno e soddisfacente anno di studio. A voi, giovani menti bovalinesi, che guiderete un domani il nostro paese, guardiamo con grande fiducia: a voi, a cui ogni giorno cerchiamo di lasciare un paese migliore di quello che abbiamo trovato, rivolgiamo le nostre speranze di crescita. Quando un percorso inizia, o riprende il suo marciare nel susseguirsi delle tappe, è possibile analizzare e comprendere il valore e i significati profondi del progetto complessivo che porta il nome di Istruzione. La Scuola, e voi che ne fate parte, giocate un ruolo strategico di infinita importanza per il nostro paese: la Scuola è la culla delle vostre, e delle nostre aspirazioni. Ogni progetto parte da lì: dal fermento inarrestabile della cultura che unisce e fortifica. Lo studio vi renda liberi, e vi apra le strade del futuro che sognate, affinché ciò divenga realtà concreta e bellissima. Studiate e leggete, per diventare migliori, per diventare esempi per le future generazioni che vi seguiranno. Studiate e sognate, affinché i desideri vostri possano diventare il futuro della nostra Calabria. “Lo studio è come la luce che illumina la tenebra dell’ignoranza, e la conoscenza che ne risulta è il supremo possesso, perché non potrà esserci tolto neanche dal più abile dei ladri. Lo studio è l’arma che elimina quel nemico che è l’ignoranza” (Dalai Lama). Sul vostro studio si fonderà il nostro paese di domani, sul vostro impegno si fonderà una Bovalino migliore. Abbiamo bisogno anche di voi, per un vero cambiamento culturale del paese in cui vogliamo vivere.

il Movimento politico-culturale Agave

Il Consiglio direttivo